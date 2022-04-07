Украинский политолог Михаил Погребинский, у которого недавно прошли обыски, уехал с Украины. Об этом со ссылкой на источники в украинской власти сообщило 6 апреля издание «Зеркало недели»

Как сообщали СМИ, 26 марта у Погребинского прошли обыски. Появилась информация, что политолога могли задержать, однако позднее он опроверг это. По его словам, обыски действительно были, однако его не задерживали, так как он не имеет никакого процессуального статуса. Месяц под Россией: что сейчас происходит в Херсоне. Спецрепортаж © Укоаина.ру

Как пишет «Зеркало недели», 4 апреля Погребинский прибыл в Будапешт, где он заселился в отель. Через два дня он прибыл в аэропорт венгерской столицы. В подтверждение приводятся соответствующие снимки.

Журналисты приводят информацию некоего источника, который утверждает, что Погребинский улетел в Германию, а именно в Гамбург.

После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны заключили под стражу ряд независимых активистов, журналистов и политологов, которых киевский режим счел неблагонадежными. В их числе — Ян Таксюр, Юрий Ткачев, Елена Бережная и другие.