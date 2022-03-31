Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 31 марта заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву

Кнырик: Зеленский должен застрелиться ради денацификации Украины © president.gov.ua

«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал Зеленский.

На прошлой неделе стало известно, что большинство жителей Грузии поддержали решение правительства республики не вводить санкции против России из-за ситуации на Украине.

Об отказе присоединяться к западным рестрикциям в конце февраля заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Он также отметил, что власти страны выступают против повторения войны 2008 года.