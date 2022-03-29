Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 марта прокомментировал журналистам статус бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах между Россией и Украиной

Абрамович переговорил с Эрдоганом перед встречей делегаций Москвы и Киева © REUTERS, Suzanne Plunkett/File Photo Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации. <…> С нашей стороны он (Абрамович. — Ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле», — сказал Песков.

Он опроверг сообщения о якобы отравлении Абрамовича, назвав их лишь частью информационной войны. Пресс-секретарь президента РФ еще раз призвал тщательно «фильтровать потоки информации».

Накануне Русская служба Би-би-си сначала написала, а потом аннулировала собственное сообщение о том, что Абрамович несколько недель назад испытывал симптомы отравления.

Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. Затем переговорщики контактировали в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры в очном формате возобновились в Стамбуле. Перед их началом Абрамович переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во дворце Долмабахче.