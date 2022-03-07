Мужское население Украины продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть страну, сообщает 7 марта пресс-служба МВД Украины

Рада утвердила указ Зеленского о мобилизации © ba.org.ua

По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу.

«Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины», — подчеркнули ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.