«Пограничники снова не пропустили мужчин-уклонистов — прятались в багажниках авто, поезде и притворялись иностранцами», — говорится в материале.
По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу.
«Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины», — подчеркнули ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.