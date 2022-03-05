СБУ ликвидировала члена украинской делегации на переговорах - СМИ

Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с РФ от Украины Дениса Киреева. Такую информацию 5 марта опубликовал у себя в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel

Переговоры между делегациями России и Украины впервые с начала спецоперации РФ прошли в Белоруссии 28 февраля. В числе представителей Киева был Денис Киреев. Во второй встрече спустя несколько дней он участия уже не принимал.

Как написал Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.

Азаров усомнился, что переговоры Москвы и Киева пройдут успешно © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На фото ниже Киреев первый на дальнем конце стола: