СБУ ликвидировала члена украинской делегации на переговорах - СМИ

Переговоры между делегациями России и Украины впервые с начала спецоперации РФ прошли в Белоруссии 28 февраля. В числе представителей Киева был Денис Киреев. Во второй встрече спустя несколько дней он участия уже не принимал.
Как написал Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
«В период с 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 гг., Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя Председателя Правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. Занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», — написал депутат.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
На фото ниже Киреев первый на дальнем конце стола: