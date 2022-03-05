Представители ДНР сообщили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя.
«В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято и потребовали отказаться от выезда на безопасную территорию», — говорится в сообщении штаба теробороны ДНР.
Ранее Минобороны РФ объявило режим тишины для организации эвакуации людей по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи. Коридоры открыты с 10:00 мск.
По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, 5 марта по коридору из города никто не вышел, а ранее, 4 марта — только 5 человек.