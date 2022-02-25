Он также сообщил, что в ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев.
«Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», — заявил российский представитель.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины. Российские военные подчёркивают, что не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а только по военной инфраструктуре.