Он также сообщил, что в ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев.

Семен Пегов: По Донецку впервые проедет трофейная американская техника
Семен Пегов: По Донецку впервые проедет трофейная американская техника
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», — заявил российский представитель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины. Российские военные подчёркивают, что не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а только по военной инфраструктуре.