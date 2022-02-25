Российские военные на Украине блокировали города Конотоп и Сумы и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих и окрестных населённых пунктах. Об этом сообщил журналистам 25 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

Он также сообщил, что в ходе боевых действий было захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Семен Пегов: По Донецку впервые проедет трофейная американская техника © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», — заявил российский представитель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины. Российские военные подчёркивают, что не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а только по военной инфраструктуре.