Президент США Джо Байден заявил, что по результатам переговоров с лидерами стран «Большой семёрки» ими будут приняты антироссийские меры, сообщается в официальном аккаунте Байдена в Twitter 24 февраля

По словам американского президента, Россию ждут санкции, которые по своим последствиям «можно сравнить с отключением от SWIFT». США ввели санкции против Сбербанка © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Мы ограничим способность России быть частью мировой экономики, их способность финансировать и наращивать вооруженные силы России и конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века», — сообщается в публикации Байдена.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что западные санкции против России были бы введены в любом случае, и что их истинной целью является стремление затормозить развитие России. Российское руководство подчеркнуло, что все последствия событий на Украине просчитаны, и будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.