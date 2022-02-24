Штурмовые бригады Луганской Народной Республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 24 февраля заявил в Telegram советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев

Зубец пояснил, почему признание ЛНР и ДНР на пользу России © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пост разместили в 07.14, позже он опубликовал еще один.

«Сейчас на Донбассе очень горячо, но всё будет хорошо. Не сомневайтесь», — заверил он.

По сообщениям СМИ, с того направления доносится сильная канонада, в соцсетях публикуют видео с дымом над Счастьем.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

В начале недели после заседания Совбеза Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

В четверг утром Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.