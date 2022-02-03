На Украине и в США нагнетают слухи о «вторжении РФ», чтобы отвлечь внимание от возможных провокаций в Донбассе, сказал в интервью Украина.ру публицист Анатолий Вассерман

СМИ США и Киев кричат: «Волки!» в надежде, что, когда украинские военные действительно рискнут напасть на Донбасс, никто не обратит на это внимания в первые часы, а может и дни, предположил Вассерман. Украина тайно стягивает тяжелую артиллерию в Донбасс - ЛНР © РИА Новости, Стрингер

«И таким образом все эти террористические группировки Украины смогут до того, как, наконец-то, народ примчится с дубьем, сделать хотя бы на Донбассе что-то больше», — пояснил публицист.

Однако, скорее всего, реальные военные действия могут начаться в августе, чтобы поднять шансы на победу «Демократической партии» США на ноябрьских выборах, заключил Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В последнее время Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на Украину. В то же время в Киеве признают, что Москва сейчас не планирует атаковать соседнюю страну. В Кремле неоднократно подчеркивали беспочвенность подобных обвинений и указывали, что накачка Украины оружием может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.