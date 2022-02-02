Американцы ведут себя с Украиной как с токсичным активом, считает известный украинский и российский публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

— Анатолий, Киев не планирует наступать, Россия не планирует наступать, но все готовятся к провокациям, все заявляют о том, что — вот-вот, одна из сторон совершит жуткую какую-то провокацию, и все схлестнутся. Почему так?

— Россия не может напасть на Украину по чисто технической причине — Украина часть России, так же, как и Российская Федерация. Российская Федерация нападать на Украину не будет, как выразился какой-то блогер, потому, что никому неохота бить кувалдой по куче навоза.

Сейчас для Российской Федерации выгоднее всего ждать, чтобы население этой части России само пришло к выводу — русофобия не окупается. Чтобы эта часть России сама поняла, что вместе с остальной Россией жить несравненно приятнее и полезнее, чем пытаться как-то дистанцироваться.

Но именно потому, что таков естественный и неизбежный вывод, который следует за всеми предыдущими приступами независимости Украины от остальной России… А этих приступов было немало, и самый страшный из них — продлившийся три десятилетия, с 1657 года, когда умер Зиновий Михайлович Хмельницкий, известный больше под прозвищем «Богдан», и до 1687 года, когда гетманом стал Ян-Адам Стефанович Колединский-Мазепа.

Вот эти тридцать лет получили в украинской историографии прозвище «Руина», потому что за эти годы население Украины снизилось, по самым оптимистичным оценкам, втрое.

«Вбить клин между Россией и Украиной». В Совбезе ООН начался месяц украинского противостояния © AP, Richard Drew

Поэтому, провокаций будет ещё очень много. Во вторник, 25 января, я с трибуны Государственной Думы сказал следующее: Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс, ровно два раза — первый и последний.

А это, по поведению, скорее всего, произойдет в августе — для того, чтобы хоть таким способом поднять шансы на победу «Демократической партии» на предстоящих 8 ноября парламентских выборах в Соединенных государствах Америки. Когда остался один патрон — надо хорошо подумать, когда и куда стрелять. Вот я подумал и решил, что американцы не рискнут стрелять Украиной раньше.

Что до нынешней массированной истерики. Полагаю, это попытка создать в массовом сознании ощущение из классической рассказки — о том, как некий мальчик, то и дело, кричал: «Волки»! На шум сбегались крестьяне, пытаясь его спасть. Оказывалось, что спасть не от чего. Окончилось дело тем, что, когда действительно пришли волки, мальчику уже никто не поверил. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Так вот, у меня ощущение, что сейчас и на Украине, и в Соединенных государствах Америки изо всех сил орут: «Волки!» как раз в надежде на то, что, когда вооруженные формирования, подчиненные в данный момент Киеву, действительно рискнут напасть на Донбасс, никто не обратит на это внимания в первые часы, а может быть и дни. И таким образом все эти террористические группировки Украины смогут до того, как, наконец-то, народ примчится с дубьем, сделать хотя бы на Донбассе что-то больше.

Ведь сейчас американцы ведут себя с Украиной как с токсичным активом. Они, похоже, уже пришли к выводу, что не смогут добыть себе на Украине никакой пользы. И сейчас пытаются «впарить» её Российской Федерации, в надежде на то, что Российская Федерация потратит на реанимацию Украины примерно столько же денег в расчете не душу населения, сколько потратила на реанимацию Крыма. А это — очень много денег.

Другое дело, что они, скорее всего, просчитаются и в этом. Насколько я могу судить, украинцы умеют работать ничуть не хуже остальных русских. Там, по сути, проблема только с управленческим ресурсом. Соответственно, можно надеяться, что при нормальном управлении дела на Украине пойдут ничуть не хуже, чем в остальной России.

Другое дело, что нормальное управление — это тоже изрядный дефицит. Опыт того же Крыма уже доказал, что люди, достаточно долго проработавшие в системе управления Украины, по большей части оказываются профессионально непригодны к управлению вообще.

Долго рассказывать, почему так, но об управленческих косяках и Украины, и Крыма ходит множество мрачных, по большей части весьма правдоподобных легенд.

Поэтому тут придется изрядно повозиться, чтобы собрать управленческую команду. Надо сказать, что и в Российской Федерации с этим далеко не всё хорошо. Экономический блок правительства Российской Федерации почти полностью контролируется тоталитарной сектой либералов. По воззрениям этой секты государство заведомо не может сделать ничего хорошего по хозяйству, и потому не должно пытаться делать что-либо.

Естественно, когда люди, исповедующие такую веру, оказываются, всё-таки, вынуждены делать что-то по хозяйству — последствия бывают довольно тяжкие.

Но, как бы то ни было, единственное, в чём можно быть совершенно уверенными — это в том, что по сравнению с тем, что сейчас на Украине творится, управление в Российской Федерации — как та лягушка в классическом анекдоте, белая и пушистая.

Соответственно, можно надеяться, что с большей частью своих управленческих задач украинцы справятся самостоятельно, когда будут включены в российскую систему управления, и для нас этот актив будет далеко не так токсичен, как предполагают сейчас американцы.

Поэтому я надеюсь, что в этом плане их надежда не сбудется. Но сейчас они всё-таки вполне очевидным образом рассчитывают именно на то, что Украину надо «впарить» Российской Федерации. Сознательно употребляю данный уголовный термин. И что Российской Федерации от этого будет плохо.

Они, очевидным образом рассчитывают на то, что сразу же после нападения киевских террористов на Донбасс, мы Украину проглотим, а потом у нас случится несварение. Я все-таки постараюсь, чтобы для них то, что с нами произойдет, было неприятным сюрпризом.

Я, кстати, даже заявил в Думе, что мне известны люди, способные организовать переобучение специально для членов тоталитарной секты либералов. То есть, доступными им терминами объяснить, в чем заключаются основные заблуждения этой секты. Не знаю, получится или нет, но постараюсь и это сделать.

Еще раз повторю — для нас Украина будет далеко не такой токсичной, как думают американцы. Но иметь в виду различные сценарии её укладывания под нас — это необходимо.

В том же выступлении в Думе, среди прочего, сказано, что любой, кто пытается быть хотя бы формально независимым политиком, хотя бы формально независимой Украины, вынужден укладывать Украину под кого угодно, в какой угодно позе, идя вопреки интересам громадного большинства своих сограждан.

— Вы упомянули, что развязка, или масштабная провокация с украинской стороны, возможна в августе. Почему тогда сейчас идёт это нагнетание? Массовые поставки оружия, создание штабов территориальной обороны, вооружение домохозяек напоказ. Почему именно сейчас пошла такая накачка, продолжится ли она до августа? Или возможны более ранние провокации?

— Более ранняя провокация возможна. Мало ли какому отморозку из реального батальона захочется выстрелить. Но серьезных боевых действий я бы пока не ожидал.

Идет сейчас накачка оружием, но его еще освоить надо. Известно, что под конец Великой Отечественной войны немцы активно насыщали передний край своей обороны противотанковыми гранатометами — это обычно «Фауст», то есть, «кулак». Гранатометов этих было много моделей разных, но обследование повреждений танков после войны показало, что от этих «Фаустов» был подбит примерно один танк из тридцати. Просто потому, что надо было научиться ими (гранатамётами — Ред.) пользоваться.

Надо сделать поправку на то, что современные противотанковые гранатометы, как правило, оснащены ракетными двигателями, а посему летят дальше, и прицел меньше, чем тогдашние, но всё равно — даже их надо осваивать. И, судя по статистике несчастных случаев, очень многие из тех, кто пользуются этими гранатомётами, просто забывают оглянуться перед выстрелом…

Я мог бы приводить еще много подобных тонкостей, но я думаю, что даже этого достаточно, чтобы понять, что такое освоить новое оружие. И я полагаю, что даже если прямо сейчас накидают на каждого члена вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, по десятку новых стволов, все равно должна быть еще пара месяцев на то, чтобы изучить, как ими пользоваться.

Поэтому я не думаю, что прямо сейчас начнется. А истерика нужна, между прочим, ещё и для того, чтобы обосновать поставку оружия в воюющую, по её собственному утверждению, страну. В принципе, все нынешние международные соглашения глядят на такие поставки, мягко говоря, неодобрительно.

— Как вы оцениваете инициативы РФ по безопасности и реакцию на них США? Кажется, это только обострило дипломатический кризис между нашими странами. Также интересует ваш взгляд на дипломатические отношения между Россией и Украиной.

— Дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной фактически уже давным-давно нет. Причем, нет их исключительно по инициативе Украины. Она с упорством, достойным лучшего применения, методично, систематично свернула все форматы взаимодействия.

Кому от этого хуже стало — тоже понятно, что не Российской Федерации, а именно самой же Украине. Хотя бы потому, что её граждане (пребывающие в РФ — Ред.), приносящие в её бюджет колоссальные деньги, тем самым лишены всяческой поддержки своих властей.

Идеальный шторм для Украины. Какую игру затеял Запад и есть ли альтернатива войне © president.gov.ua

Что касается отношений Российской Федерации с Соединенными Государствами Америки, то я несколько раз высказывался на эту тему — на мой взгляд, главная проблема этих отношений в том, что Соединенные Государства не считают Российскую Федерацию угрозой для себя любимых, и совершенно искренне уверены: что бы ни происходило, что бы они нам не устраивали — мы не ответим им военным путём. А всё остальное их мало волнует.

Поэтому, думаю, они будут накалять и обострять ещё очень долго и упорно. До тех пор, пока не убедятся, что они себе самим делают хуже. Но, чтобы они в этом убедились, нам придётся это продемонстрировать не раз, и разными способами. Как говорится, если к сердцу дверь закрыта — можно в печень постучать.

— А как российские инициативы по безопасности воспринимаются Соединёнными Штатами и НАТО?

— Они воспринимают наши инициативы как беспредельную наглость. Я уже не помню, как звали ту представительницу Соединенных Государств в ООН, которая заявила: «Вы, русские, потерпели поражение, и теперь не имеете права ни на какие инициативы». Я не дословно цитирую, а по смыслу.

Так вот, они действительно считают, что поражение это — нечто окончательное и бесповоротное. А в нашей истории поражений и последующих побед было столько… Боюсь, у нас просто никто не понимает, насколько американцы уверены в том, что уничтожили нас раз и навсегда.