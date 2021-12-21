На телеканале «Украина-24» перепутали видеоряд и во время рассказа о злоумышленнике, который захватил заложников в Париже, показали кадры с экс-президентом Украины Петром Порошенко

Зеленский заказал уголовное дело против Порошенко - Турчинов © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

При этом на экране видеоредакторы выпуска показали кадры с Петром Порошенко в Раде с подписью «Вооруженный мужчина держит в страхе Париж».

Забавно, что парижскому злоумышленнику из новостного сообщения тоже 56 лет, как и Порошенко.

Ранее Порошенко отправили подозрение по делу о госизмене. Узнав об уголовном деле, экс-президент уехал из страны в дипломатическое турне.