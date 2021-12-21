Ведущая новостей на канале «Украина-24» рассказала о преступнике, который захватил двух женщин в магазине Парижа и, угрожая ножом, требовал встречи с министром юстиции Франции.
При этом на экране видеоредакторы выпуска показали кадры с Петром Порошенко в Раде с подписью «Вооруженный мужчина держит в страхе Париж».
Забавно, что парижскому злоумышленнику из новостного сообщения тоже 56 лет, как и Порошенко.
Ранее Порошенко отправили подозрение по делу о госизмене. Узнав об уголовном деле, экс-президент уехал из страны в дипломатическое турне.