Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что допускает компромисс с Российской Федерацией, но с некоторыми оговорками. Его слова 15 декабря привел УНИАН

«То, что нам надо ставить точку в этом вопросе, вы знаете, это задача, которую поставил Владимир Александрович [Зеленский], но не за счет наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, мы не можем уступить те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции (речь о европейской и евроатлантической интеграции — ред.). Можем ли пойти на какие-то компромиссы? Да, можем! Но эти компромиссы должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-то решать и идти на уступки в том, что на сегодняшний день предлагает Российская Федерация», — сказал Данилов.

Покушение на Зеленского: астролог назвал дату и сказал, выживет ли президент © REUTERS, Valentyn Ogirenko Джо Байденом никак не изменилась, а общение с РФ необходимо, но «не за счет суверенитета».

В ноябре западные СМИ, в частности Bloomberg, публиковали информацию о том, что Российская Федерация якобы собирается напасть на Украину, для чего стянула войска к границе. В отдельных статьях даже появлялись спутниковые снимки, будто бы демонстрирующие наличие техники.

Руководство РФ этот факт отрицало, а фотографии оказались сделаны не на границе с Украиной, а у Белоруссии, что, однако, не помешало западным журналистам и дальше «взбивать пену российской агрессии», к чему позже подключились и на Украине.