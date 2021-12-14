Министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко 13 декабря заявила, что врачи ЛНР лечат всех нуждающихся жителей республики, несмотря на политические взгляды их родных и близких, передает news-front.info

Шарий помог брошенной в Луганске матери секретаря СНБО © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По ее словам, в ЛНР проживает достаточно много пожилых пациентов медучреждений, родные и близкие которых уехали на Украину.

«Для нас это не политический вопрос, а вопрос сугубо медицинский. Это уже действительно табу, которое невозможно преступить в цивилизованном обществе. То есть у нас здесь жители республики, независимо от вероисповедания, политических взглядов своих родственников, находятся в полной безопасности и в полном объеме получают всю медицинскую помощь», — подчеркнула министр.

Так она отреагировала на информацию появившуюся в украинских СМИ о том, что в Луганске проживает и проходит лечение мать секретаря СНБО Алексея Данилова.

На днях корреспондент проекта Анатолия Шария приехала в Луганск и поговорила с 89-летней матерью Данилова. По словам пенсионерки, она живет одна, на пенсию, которую ей платит ЛНР, — 7 тысяч рублей. Помогают ей в случае проблем со здоровьем только соседи и скорая помощь. Мать Данилова отметила, что, несмотря на трудности, пока не собирается возвращаться на Украину. Она добавила, что у нее двое сыновей, пять внуков и много правнуков, но у всех «свои семьи», поэтому она их не беспокоит. Корреспондент передала женщине 8 тысяч рублей от благотворительного проекта Шария.

При этом ранее Данилов утверждал, что его мать осталась на территории «сепаратистов» в ЛНР, и он никак не может ее оттуда вывезти. Потом он заявил, что все же вывез мать на территорию Украины.