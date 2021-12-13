Супруг Аллы Пугачевой российский юморист Максим Галкин рассказал, как у примадонны появилась квартира в Филипповском переулке в Москве и при чем тут Филипп Киркоров. Об этом написали dni.ru 13 декабря

Квартиру в Москве в 2000-х подарил примадонне тогдашний зять, экс-супруг Кристины Орбакайте Руслан Байсаров.

Примечательно, что жилплощадь была выбрана по соседству с храмом Апостола Филиппа. Это неудивительно — тогда Пугачева еще была в браке с Филиппом Киркоровым.

«Вижу ее молодой»: Киркоров ответил, как сейчас относится к Пугачевой © Открытые источники

После расставания с певцом Пугачева поселилась в квартире со знаковым адресом вместе с юмористом Максимом Галкиным.

«Филипп Киркоров, как только мы там поселились, тут же купил квартиру в этом доме. Он представил, видимо, как через сто лет в Филипповский переулок возбужденные пионеры будут нести цветы к табличке, что тут жил Киркоров», — рассказал Галкин.

Помимо этой квартиры, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на Кипре, а живут они с детьми обычно в замке в деревне Грязь в Подмосковье.

Ранее Филипп Киркоров пришел к выводу, что его мечта жениться на Примадонне была ошибкой, и рассказал об этом в интервью.