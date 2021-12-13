Квартиру в Москве в 2000-х подарил примадонне тогдашний зять, экс-супруг Кристины Орбакайте Руслан Байсаров.
Примечательно, что жилплощадь была выбрана по соседству с храмом Апостола Филиппа. Это неудивительно — тогда Пугачева еще была в браке с Филиппом Киркоровым.
В процессе выбора Пугачева из-за названия отвергла Последний, Безбожный и Второй Зачатьевский переулок. В итоге она остановилась на Филипповском переулке за Музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
После расставания с певцом Пугачева поселилась в квартире со знаковым адресом вместе с юмористом Максимом Галкиным.
«Филипп Киркоров, как только мы там поселились, тут же купил квартиру в этом доме. Он представил, видимо, как через сто лет в Филипповский переулок возбужденные пионеры будут нести цветы к табличке, что тут жил Киркоров», — рассказал Галкин.
Помимо этой квартиры, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на Кипре, а живут они с детьми обычно в замке в деревне Грязь в Подмосковье.
Ранее Филипп Киркоров пришел к выводу, что его мечта жениться на Примадонне была ошибкой, и рассказал об этом в интервью.