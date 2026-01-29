Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби - 29.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260129/vozmozhno-bez-ssha-i-tochno-bez-uitkoffa-i-kushnera-rubio-rasskazal-o-formate-novoy-vstrechi-v-abu-dabi-1074953089.html
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби - 29.01.2026 Украина.ру
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но представители США могут присоединится к встрече делегаций Москвы и Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости
2026-01-29T02:00
2026-01-29T02:03
новости
сша
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
россия
переговоры
новости о переговорах россии и украины
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074952970_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f541e7471178dd4b1b5b792a644a2ec8.jpg
"Они [Россия и Украина] собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно", — сказал Рубио на слушаниях в сенате.Госсекретарь также отметил, что в переговорную группу от США точно не войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.По словам Рубио, на данный момент Российская Федерация не дала согласия на предоставление гарантий безопасности Украине, которые обсуждались США и странами Европейского союза.Перспективы трёхсторонних переговоров России, Украины и США, которые на днях возобновятся в Абу-Даби, анализирует Павел Котов в материале - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074952970_67:0:1267:900_1920x0_80_0_0_5a382745e282beadea46edd7cc687ebf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, россия, переговоры, новости о переговорах россии и украины, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, США, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Россия, переговоры, новости о переговорах России и Украины, война на Украине, чем закончится война на Украине

Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби

02:00 29.01.2026 (обновлено: 02:03 29.01.2026)
 
© APГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но представители США могут присоединится к встрече делегаций Москвы и Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости
"Они [Россия и Украина] собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно", — сказал Рубио на слушаниях в сенате.
Госсекретарь также отметил, что в переговорную группу от США точно не войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По словам Рубио, на данный момент Российская Федерация не дала согласия на предоставление гарантий безопасности Украине, которые обсуждались США и странами Европейского союза.
Перспективы трёхсторонних переговоров России, Украины и США, которые на днях возобновятся в Абу-Даби, анализирует Павел Котов в материале - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАМарко РубиоСтив УиткоффДжаред КушнерУкраинаРоссияпереговорыновости о переговорах России и Украинывойна на Украинечем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния