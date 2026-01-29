https://ukraina.ru/20260129/vozmozhno-bez-ssha-i-tochno-bez-uitkoffa-i-kushnera-rubio-rasskazal-o-formate-novoy-vstrechi-v-abu-dabi-1074953089.html
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби - 29.01.2026 Украина.ру
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но представители США могут присоединится к встрече делегаций Москвы и Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости
2026-01-29T02:00
2026-01-29T02:00
2026-01-29T02:03
новости
сша
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
россия
переговоры
новости о переговорах россии и украины
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074952970_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f541e7471178dd4b1b5b792a644a2ec8.jpg
"Они [Россия и Украина] собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно", — сказал Рубио на слушаниях в сенате.Госсекретарь также отметил, что в переговорную группу от США точно не войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.По словам Рубио, на данный момент Российская Федерация не дала согласия на предоставление гарантий безопасности Украине, которые обсуждались США и странами Европейского союза.Перспективы трёхсторонних переговоров России, Украины и США, которые на днях возобновятся в Абу-Даби, анализирует Павел Котов в материале - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074952970_67:0:1267:900_1920x0_80_0_0_5a382745e282beadea46edd7cc687ebf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, россия, переговоры, новости о переговорах россии и украины, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, США, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Россия, переговоры, новости о переговорах России и Украины, война на Украине, чем закончится война на Украине
Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби
02:00 29.01.2026 (обновлено: 02:03 29.01.2026)
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но представители США могут присоединится к встрече делегаций Москвы и Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости