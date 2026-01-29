https://ukraina.ru/20260129/vozmozhno-bez-ssha-i-tochno-bez-uitkoffa-i-kushnera-rubio-rasskazal-o-formate-novoy-vstrechi-v-abu-dabi-1074953089.html

Возможно без США и точно без Уиткоффа и Кушнера: Рубио рассказал о формате новой встречи в Абу-Даби

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но представители США могут присоединится к встрече делегаций Москвы и Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом в ночь на 29 января сообщает РИА Новости

"Они [Россия и Украина] собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно", — сказал Рубио на слушаниях в сенате.Госсекретарь также отметил, что в переговорную группу от США точно не войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.По словам Рубио, на данный момент Российская Федерация не дала согласия на предоставление гарантий безопасности Украине, которые обсуждались США и странами Европейского союза.Перспективы трёхсторонних переговоров России, Украины и США, которые на днях возобновятся в Абу-Даби, анализирует Павел Котов в материале - Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

