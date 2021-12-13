По мнению 41,4% опрошенных украинцев, политика Венгрии в отношении венгерского национального меньшинства на Закарпатье может быть подготовкой к возможному присоединению этих территорий и «оккупации».
Так украинцы оценили гуманитарную политику властей Венгрии в регионе — финансирование школ, учителей, предоставление грантов предпринимателям.
При этом 19,9% респондентов ответили, что такие действия властей Венгрии являются дружественной помощью нацменьшинству на Закарпатье.
18,4% участников опроса указали, что это «способствование развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства». 20,3% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом телефонного интервью.