Более 40% украинцев считают, что венгры намерены присоединить Закарпатье. Об этом говорят результаты опроса, который провели на днях КМИС и фонд «Демократические инициативы». Опрос опубликован 13 декабря на сайте КМИС

По мнению 41,4% опрошенных украинцев, политика Венгрии в отношении венгерского национального меньшинства на Закарпатье может быть подготовкой к возможному присоединению этих территорий и «оккупации».

Так украинцы оценили гуманитарную политику властей Венгрии в регионе — финансирование школ, учителей, предоставление грантов предпринимателям.

Как Сталин сделал Закарпатье частью Украины © Public domain

18,4% участников опроса указали, что это «способствование развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства». 20,3% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом телефонного интервью.