Президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию противостояния всем политическим лагерям и олигархам страны, что ведет его к столкновению с их союзом. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

Как Зеленский, став президентом, разрушил воздушные замки на Западной Украине © пресс-служба президента Украины

По его словам, очень сложно раскачать ситуацию против президента, если она только не касается государственной измены. Остальные вопросы, в том числе, касающиеся экономики, относятся к компетенции Кабинета министров Украины, который несет ответственность.

Ранее Карасев отметил, что Зеленскому хватило половины срока на должности, чтобы создать ситуацию, которую ему будут припоминать до конца жизни.