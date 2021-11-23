«Здесь вопрос времени. Трансформируется ли Зеленский против всех, а он расправлялся со всеми по одному, начиная с [Виктора] Медведчука и заканчивая [Петром] Порошенко. Когда-то трансформируется во все против одного. Все против него. И сейчас мы видим, что идет этот процесс», — заявил политолог.
По его словам, очень сложно раскачать ситуацию против президента, если она только не касается государственной измены. Остальные вопросы, в том числе, касающиеся экономики, относятся к компетенции Кабинета министров Украины, который несет ответственность.
Ранее Карасев отметил, что Зеленскому хватило половины срока на должности, чтобы создать ситуацию, которую ему будут припоминать до конца жизни.