Вынужденные бежать из страны турецкие активистки Шюкрие Озордулу и Айше Даг рассказали в интервью изданию Украина.ру, что президент Турции Реджеп Эрдоган воодушевляет своих последователей идеями воссоздания Османской Империи

Политические активистки, входящие в группу поддержки турецкого музыкального коллектива «Йорум», рассказали, что Эрдоган пытается играть активную роль в политике Украины, чтобы продемонстрировать своим сторонникам, что его риторика о возвращении к величию Османской империи имеет под собой основания.

«Эрдоган воодушевляет своих сторонников идеями воссоздания Османской империи. А они говорят, что Крым, бывший когда-то частью этой империи, не должен принадлежать России, а быть независимым», — рассказала Даг.

Озордулу добавила, что для сторонников Эрдогана лучшим вариантом было бы вхождение Крыма в состав Турции. «Это как с Азербайджаном». Эксперт о том, правда ли Турция хочет забрать себе Крым © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

На самом же деле, по словам активисток, риторика Эрдогана о возвращении к временам былого могущества несерьёзна, потому что нынешняя Турция — зависимая от США страна.

Озордулу и Даг проживают в Германии, куда вынуждены были бежать в связи с репрессиями турецкого правительства в отношении популярной музыкальной группы «Йорум». Этот музыкальный коллектив придерживается левой идеологии и главным своим противником считает американский империализм.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.