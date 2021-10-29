«Придется принуждать Украину к миру». Кому обязаны «Байрактары» громкой рекламой
«Придется принуждать Украину к миру». Кому обязаны «Байрактары» громкой рекламой
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Арестович заявил, что Киев готов снова применять турецкие беспилотники для ударов по Донбассу. По его словам, это будет происходить «по мере надобности», в ответ на нарушение Минских соглашений и режима прекращения огня.

«Не надо грозить Украине и тем более пытаться нас убивать, иначе будет бобо», — пригрозил Арестович.

Советник главы Офиса президента намекнул, что приказ о запуске «Байрактара» должен был согласовать Владимир Зеленский. Он отметил, что полномочия дать соответствующий приказ есть у трех человек: верховного главнокомандующего, главнокомандующего ВСУ и командующего Операцией объединенных сил.

Арестович добавил, что на фронт поехали и «Джавелины», которые ранее Украина не применяла. Он предположил, что такое решение власти могли принять после визита на Украину главы Минобороны США Ллойда Остина.

Ранее Минобороны Украины опубликовали видео с использованием турецкого ударного беспилотника «Байрактар». Также ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.