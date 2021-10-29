Идея затребовать с Берлина и Москвы компенсации озвучивается в Польше не первый год. При польском Сейме действует специальная комиссия, возглавляемая Муларчиком, которая занимается подсчетом этой суммы. Предполагается, что в ближайшем будущем данным вопросом более детально займется польский Институт военных потерь, который пока еще не создан.
По словам эксперта Войцеха Садурски, преподавателя Сиднейского университета и варшавского Центра Европы, партия Качиньского в реальности не собирается бороться за выплаты, имитируя соответствующую деятельность ради получения под это бюджетных средств.
Как отмечается в материале, официальная Варшава еще ни разу не обращалась по дипломатическим каналам к Германии и РФ с требованием компенсаций и не подвала иски в международные суды, при этом уже не первый год эта тема активно используется местными консерваторами в их политической риторике.