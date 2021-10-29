Польша намерена затребовать с Германии и России компенсации за ущерб и потери во время Второй мировой войны. По словам представителя партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» Аркадиуша Муларчика, речь может идти о сумме в 850 млрд долларов, пишет 29 октября сайт finobzor.ru

«Эгоистичная и циничная». Василь Вакаров о том, как Польша перехитрила Украину и работает с Россией © Facebook, Василь Вакаров

По словам эксперта Войцеха Садурски, преподавателя Сиднейского университета и варшавского Центра Европы, партия Качиньского в реальности не собирается бороться за выплаты, имитируя соответствующую деятельность ради получения под это бюджетных средств.

Как отмечается в материале, официальная Варшава еще ни разу не обращалась по дипломатическим каналам к Германии и РФ с требованием компенсаций и не подвала иски в международные суды, при этом уже не первый год эта тема активно используется местными консерваторами в их политической риторике.