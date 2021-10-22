В мае Украина продлила запрет на закупки электроэнергии в России и Белоруссии до ноября 2021 года.
«Потенциальный объем импорта из Белоруссии может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт», — пишет ЭП.
Подать заявку для участия в аукционе можно до 24 октября. Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября, за 2 дня до окончания срока запрета на импорт электроэнергии.
Ранее Минэнерго Украины официально заявляло, что не рассматривает вопросы коммерческого импорта электричества из России и Белоруссии для планового прохождения отопительного сезона.
На Украине в октябре начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание Совет национальной безопасности и обороны страны, чтобы, по данным депутатов Рады, обсудить критическое положение в стране с энергетикой.