На Украине стартовали аукционы на распределение межгосударственных перетоков с РФ и Белоруссией на ноябрь, сообщило интернет-издание «Экономическая правда» 22 октября со ссылкой на источник в госкомпании «Укрэнерго»

В мае Украина продлила запрет на закупки электроэнергии в России и Белоруссии до ноября 2021 года.

«Потенциальный объем импорта из Белоруссии может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт», — пишет ЭП.

Украине срочно нужно ввести ЧП из-за энергетического кризиса - Тимошенко © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

Ранее Минэнерго Украины официально заявляло, что не рассматривает вопросы коммерческого импорта электричества из России и Белоруссии для планового прохождения отопительного сезона.

На Украине в октябре начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание Совет национальной безопасности и обороны страны, чтобы, по данным депутатов Рады, обсудить критическое положение в стране с энергетикой.