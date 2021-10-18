Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что создал свой бизнес в стране с нуля во время правления Виктора Януковича и держал средства на офшорных счетах. Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала ICTV

Власти Украины «прикрыли» свои офшоры «войной» с Россией - депутат © Из личного архива Р.Кузьмина

Он пояснил, что в то время «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ». Зеленский подчеркнул, что все каналы имели компании за границей.

Третьего октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением о том, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.