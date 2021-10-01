Если обстоятельства сложатся для Киева идеально, в случае войны с РФ Украина может рассчитывать на продолжение организованного ВСУ сопротивления в больших городах по линии Днепра в течение максимум двух-трех недель от начала боевых действий. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Валерий Залужный провел закрытую встречу с блогерами, в ходе которой сообщил, что украинская армия на Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Некоторые эксперты интерпретировали это заявление как подготовку Украины к полномасштабным провокациям, в которую будет втянута Россия.

Эксперт уточнил, что в большинстве случаев естественного развития ситуации украинская группировка с Донбасса просто не успевает отступить на линию Днепропетровск-Запорожье, что приводит к обрушению стратегической обороны в первые же два-три дня.

«В силу отдаленности Западной Украины от российской границы сосредоточения там крупной группировки ВСУ еще в мирное время и наличия возможности получения поддержки через польскую границу переезд правительства в Западную Украину позволяет продержаться несколько дольше, в общей сложности до месяца с начала конфликта», — пишет Ищенко.

У Запада есть от трех дней до недели на реакцию, если он стремится удержать под властью Киева хотя бы правобережную Украину (без Новороссии) и до двух недель, если он готов удовлетвориться сохранением украинской власти в западноукраинском симулякре, уточнил политолог.

Но с учетом откровенной усталости Запада от Украины нельзя исключить вариант, что Киев в рамках закрытых политических консультаций подтолкнут к военному конфликту с Россией, после чего Запад «не успеет» вмешаться, резюмировал специалист.