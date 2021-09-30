«Что касается стабильности и предсказуемости политики ЕС в отношении Украины, то рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений», — сказал он.
Зайцев также выразил надежду на то, что Германия и Франция как участники «нормандского формата» сподвигнут украинское руководство начать выполнять комплекс мер, утвержденный резолюцией 2202 Совета безопасности ООН.
Российский дипломат подчеркнул, что суть комплекса мер заключается в предоставлении Киевом особого статуса Донбассу, чего до сих пор не сделано.