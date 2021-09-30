РФ рассчитывает, что в ЕС перестанут закрывать глаза на открытый саботаж Киевом минских соглашений, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Его слова приводит РИА Новости 30 сентября

«Что касается стабильности и предсказуемости политики ЕС в отношении Украины, то рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений», — сказал он.

«Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua также выразил надежду на то, что Германия и Франция как участники «нормандского формата» сподвигнут украинское руководство начать выполнять комплекс мер, утвержденный резолюцией 2202 Совета безопасности ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что суть комплекса мер заключается в предоставлении Киевом особого статуса Донбассу, чего до сих пор не сделано.