«Газпром» может увеличить объем транзита через Украину и выполнить дополнительные заявки на поставку газа, но это экономически нецелесообразно. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Амос Хохштейн заявил, что «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это утверждение «пропагандой со знаком минус». При этом он отметил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу, добавив, что компания полностью выполняет свои обязательства и «ни у кого нет абсолютно никаких претензий».

Если «Газпром» это сделает, то цена в Европе может снизиться не только на дополнительные объемы, но и на весь газ, который компания продает в Европу, подчеркнул специалист.

«Плюс к тому по транзитному контракту, который был навязан «Газпрому» в том числе при участии Соединенных Штатов, в случае прокачки газа через Украину свыше контрактных обязательств к стоимости транзита применяется повышающий коэффициент. Это означает, что каждую последующую тысячу кубов вы будете прокачивать дороже, чем те, которые вы качаете в рамках контракта. Поэтому для российской компании нецелесообразно увеличивать объем транзита через Украину. Пусть цена будет высокой, «Газпром» на этом больше заработает. А когда запустят «Северный поток-2», там уже можно будет качать дополнительные объемы газа», — указал Юшков.

Фактически все эти заявления Вашингтона направлены на то, чтобы создать впечатление, что Россия якобы использует газ в качестве энергооружия, и заставить Германию перекрыть «Северный поток-2», заключил собеседник издания.

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