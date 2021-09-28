Ранее старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это утверждение «пропагандой со знаком минус». При этом он отметил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Европу, добавив, что компания полностью выполняет свои обязательства и «ни у кого нет абсолютно никаких претензий».
Если «Газпром» это сделает, то цена в Европе может снизиться не только на дополнительные объемы, но и на весь газ, который компания продает в Европу, подчеркнул специалист.
«Плюс к тому по транзитному контракту, который был навязан «Газпрому» в том числе при участии Соединенных Штатов, в случае прокачки газа через Украину свыше контрактных обязательств к стоимости транзита применяется повышающий коэффициент. Это означает, что каждую последующую тысячу кубов вы будете прокачивать дороже, чем те, которые вы качаете в рамках контракта. Поэтому для российской компании нецелесообразно увеличивать объем транзита через Украину. Пусть цена будет высокой, «Газпром» на этом больше заработает. А когда запустят «Северный поток-2», там уже можно будет качать дополнительные объемы газа», — указал Юшков.
Фактически все эти заявления Вашингтона направлены на то, чтобы создать впечатление, что Россия якобы использует газ в качестве энергооружия, и заставить Германию перекрыть «Северный поток-2», заключил собеседник издания.
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