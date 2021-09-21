Низкий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и рост антиправительственных настроений в стране могут спровоцировать новые протесты в начале следующего года. Об этом 19 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый»

Экс-министр экономики жестко ответил Зеленскому за «самый грязный в мире российский газ» © REUTERS, Jonathan Ernst

По его словам, уровень лояльности к президенту Владимиру Зеленскому невысок. Он отметил, что если возникнет протест на 50 тысяч, Офис президента защищать будет некому из-за низкого числа правоохранителей.

Также эксперт заявил, что почти 30% людей, которые поддерживают Зеленского, не способны выйти на улицы, чтобы защитить его. Поэтому на «зеленый антимайдан» ему надеяться не стоит. Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского за месяц сократился почти на 1,5%. В частности, если бы выборы прошли в конце июля — начале августа текущего года, то в первом туре больше всего голосов набрал бы Зеленский — 27,7%.