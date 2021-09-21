«Думаю, что массовых протестов в виде майдана в этом году не будет. Но такой риск будет в феврале-марте следующего года, когда коммуналка на максимуме, газохранилища, скорее всего, пустые, ситуация на Донбассе достигнет какого-то кризиса. Скорее всего в это время. Все эти факторы будут формировать условия наиболее высокой хрупкости власти. Но власть не спрячется за полицейскими, штыки ее не спасут», — заявил Бортник.
По его словам, уровень лояльности к президенту Владимиру Зеленскому невысок. Он отметил, что если возникнет протест на 50 тысяч, Офис президента защищать будет некому из-за низкого числа правоохранителей.
Также эксперт заявил, что почти 30% людей, которые поддерживают Зеленского, не способны выйти на улицы, чтобы защитить его. Поэтому на «зеленый антимайдан» ему надеяться не стоит. Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского за месяц сократился почти на 1,5%. В частности, если бы выборы прошли в конце июля — начале августа текущего года, то в первом туре больше всего голосов набрал бы Зеленский — 27,7%.