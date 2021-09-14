Турецкие беспилотные летательные аппараты впечатлили украинское руководство во время последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые столкновения завершились в пользу Азербайджана, активно использовавшего Bayraktar TB2.

«Во время встречи были обсуждены ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины», — цитирует агентство сообщение украинского военного ведомства.

Военный эксперт сказал, что будет, если на Украину поставят 10 тысяч турецких беспилотников
Военный эксперт сказал, что будет, если на Украину поставят 10 тысяч турецких беспилотников
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Пресс-служба Baykar ранее сообщала, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что БПЛА проданы Украине без предварительных условий, сделка не направлена против России.