Турецкие беспилотные летательные аппараты впечатлили украинское руководство во время последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые столкновения завершились в пользу Азербайджана, активно использовавшего Bayraktar TB2.
«Во время встречи были обсуждены ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины», — цитирует агентство сообщение украинского военного ведомства.
Пресс-служба Baykar ранее сообщала, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что БПЛА проданы Украине без предварительных условий, сделка не направлена против России.