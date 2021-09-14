Возможность производства турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украине обсудили министр обороны страны Андрей Таран и генеральный директором компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает РИА Новости 14 сентября со ссылкой на пресс-службу ведомства

Турецкие беспилотные летательные аппараты впечатлили украинское руководство во время последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые столкновения завершились в пользу Азербайджана, активно использовавшего Bayraktar TB2.

«Во время встречи были обсуждены ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины», — цитирует агентство сообщение украинского военного ведомства.

Военный эксперт сказал, что будет, если на Украину поставят 10 тысяч турецких беспилотников © novorosinform.org

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что БПЛА проданы Украине без предварительных условий, сделка не направлена против России.