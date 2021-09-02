Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины оштрафовал телеканал «Наш» за высказывания гостей своих эфиров - Андрея Пальчевского и Елены Лукаш. Об этом 2 сентября сообщает канал в Telegram «Политика Страны»

По версии ведомства, слова политиков якобы разжигают межнациональную рознь и ненависть. Сумма штрафа составила свыше 110 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей) или 5% лицензионного сбора.

«Претензии Нацсовета касались двух наших эфиров: с Пальчевским и Лукаш. По мнению Нацсовета, гости своими словами разжигали межнациональную рознь», — рассказал изданию один из журналистов телеканала, который был на заседании.

Он отметил, что члены Нацсовета вели себя предвзято, не давали слова журналистам и откровенно хамили. Глава Нацсовета Ольга Герасимюк, по их словам, начала свое общение с нами со скандала.

Нацсовет по ТВ хочет лишить канал «НАШ» лицензии © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

В одном из эфиров Пальчевский рассуждал о том, как можно жить, если каждый новый президент «натягивает» свой регион на всю Украину.

Лукаш в свою очередь цитировала слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова и первого президента Украина Леонида Кравчука о «раковой опухоли Донбасса» и заявила, что по ее личному мнению, Украина не хочет мира.

Ранее Герасимюк заявила, что Нацсовет хочет аннулировать лицензию телеканала за «скабеевщину». Что это такое, не пояснялось, но, судя по всему, это намек на «российскую пропаганду» и известную российскую журналистку Ольгу Скабееву.