Запад создал новую Украину как инструмент для решения собственных задач — давления на Россию и экономического разграбления. Но проблема в том, что Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Это как пуля из глины, которой невозможно стрелять», — указал Зубец.

Поэтому разочарование Украиной началось где-то в 2015-2018 году и реализовалось в виде договоренностей по «Северному потоку-2» и небольшого улучшения российско-американских отношений после встречи Байдена и Путина, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.