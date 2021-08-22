Если бы в тот момент тем, кто пришел к власти в Киеве, удалось зачистить Юго-Восток, ситуация была бы другой, но стало понятно, что проект майданной Украины как анти-России и «витрины» для всей Восточной Европы идет под откос, считает эксперт.
«Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Это как пуля из глины, которой невозможно стрелять», — указал Зубец.
Поэтому разочарование Украиной началось где-то в 2015-2018 году и реализовалось в виде договоренностей по «Северному потоку-2» и небольшого улучшения российско-американских отношений после встречи Байдена и Путина, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.