Заявление МИД ФРГ о том, что украинцы должны на законодательном уровне имплементировать «формулу Штайнмайера» показывает, чтоЕвропа хочет, чтобы Украина была не раздражителем России и Европы, а некоей площадкой, где они бы могли сотрудничать. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Борьба с COVID-19: Байден обвинил Facebook в «убийстве людей», в России и Франции разработали новые вакцины Джо Байдена и Ангелы Меркель вопрос о выполнении Минских договоренностей стоял, считает эксперт.

«Я думаю, Меркель сказала Байдену: давайте заморозим конфликт в Донбассе. Вы что, не понимаете, что Путин в апреле уже был готов войти на Украину, и его бы с цветами приветствовали в Харькове, Одессе, Херсоне, не говоря уже о Мариуполе и Славянске с Краматорском? Не знаю точно, что ответил ей Байден, мы не знаем, но наверняка он мог сказать: давайте обсудим и подумаем над этим. После этого отдал указание своим службам проработать вопрос разрешения Киеву выполнять Минские соглашения. Сейчас идет эта работа», — указал Марков.

Неизвестно, сколько она займет времени и к какому мнению придет Госдепартамент и ЦРУ — разрешить или запретить, но Зеленский очень хочет реализовать Минские соглашения, так как это его предвыборные обещания, и это резко бы подняло вверх его рейтинг, полагает специалист.

В результате Зеленский реально сможет второй раз победить на выборах и реально прижать олигархов, заключил собеседник издания.

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