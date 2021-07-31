США же решили, что Минские соглашения выполнять не надо, но в переговорах на уровне Джо Байдена и Ангелы Меркель вопрос о выполнении Минских договоренностей стоял, считает эксперт.
«Я думаю, Меркель сказала Байдену: давайте заморозим конфликт в Донбассе. Вы что, не понимаете, что Путин в апреле уже был готов войти на Украину, и его бы с цветами приветствовали в Харькове, Одессе, Херсоне, не говоря уже о Мариуполе и Славянске с Краматорском? Не знаю точно, что ответил ей Байден, мы не знаем, но наверняка он мог сказать: давайте обсудим и подумаем над этим. После этого отдал указание своим службам проработать вопрос разрешения Киеву выполнять Минские соглашения. Сейчас идет эта работа», — указал Марков.
Неизвестно, сколько она займет времени и к какому мнению придет Госдепартамент и ЦРУ — разрешить или запретить, но Зеленский очень хочет реализовать Минские соглашения, так как это его предвыборные обещания, и это резко бы подняло вверх его рейтинг, полагает специалист.
В результате Зеленский реально сможет второй раз победить на выборах и реально прижать олигархов, заключил собеседник издания.
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