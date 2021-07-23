Если бы влияние США на Украину в одночасье прекратилось, нынешний репрессивный режим на Украине стремительно, в течение нескольких месяцев был бы демонтирован, и ситуация вернулась бы во времена Януковича, считает российский политолог Сергей Марков

- Сергей Александрович, как вы оцениваете сделку Байдена и Меркель по «Северному потоку — 2» с точки зрения национальных интересов Украины? Это зрада или перемога?

— Зрада. Причем по полной программе. Это связно с тем, что США при Байдене пытаются восстановить союз США и Евросоюза, который был отчасти подорван во время президентства Трампа.

Для восстановления статус-кво Вашингтон должен в большей мере учитывать интересы Европы. Украинский же режим нужен Америке только для противостояния с Россией, в этом его функция. А вот Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией, в том числе и для получения газа. Поэтому она не заинтересована в существовании репрессивного русофобского режима на Украине. Вот это и является главной фундаментальной причиной того, почему этот договор между Байденом и Меркель является очень плохим для Украины.

Отношения между США и Европой восстанавливаются с еще большим учетом интересов последней. Европе нужна мирная демократическая Украина, которая не ссорит ее с Россией.

Поэтому если бы сейчас можно было представить себе, что Вашингтон куда-нибудь исчез, то нынешний репрессивный режим на Украине стремительно, в течение нескольких месяцев был бы демонтирован, и ситуация, условно говоря, вернулась бы во времена Януковича. Хотя ситуация с Крымом и Донбассом была бы необратима.

- Почему Европа так заинтересована в «Северном потоке – 2»?

— По нескольким причинам. Газ является экологически выгодным, в отличие от угля и нефти, видом выработки энергии. Зеленые настроения становятся все более популярными. Так что использование газа будет только нарастать. Второе: многие месторождения в Северном море себя исчерпали. Своего газа у Европы становится меньше. Третье: в некоторых странах останавливается использование атомной энергии, так что газа требуется очень и очень много.

- Что будет с украинской трубой?

— В нее по-прежнему будет поступать российский газ, но в процентном соотношении его будет значительно меньше, чем это было раньше. Тем самым возможность блокирования поставок российского газа в ЕС для украинского репрессивного режима значительно уменьшится.

Значит, уменьшится и возможность использовать транзит газа (речь идет о шантаже перекрытия поставок) для достижения своих целей, в частности влияния на взаимоотношения России и Евросоюза. «Северный поток – 2» не даст Украине так больше поступать.

Но Украине Запад дает небольшие отступные: это обещание дать один миллиард евро, а в реальных деньгах — 175 млн евро, которые пойдут не просто в бюджет Украины, а на проекты, связанные с развитием «зеленой» энергетики. Но это все выброшенные на ветер деньги, так как тут не будет никакой эффективности.

Ну, построят ветряки, однако стоимость энергии очень высока. Их придется субсидировать. При этом в любой момент все это может быть остановлено, поскольку неэффективно используется. В общем, немцы подарят Украине бюджетную дырку в кармане.

- Как стоит оценивать заявление МИД ФРГ о том, что украинцы должны на законодательном уровне имплементировать «формулу Штайнмайера»?

— Это показатель того, что Европа хочет, чтобы Украина была не раздражителем России и Европы, а некоей площадкой, где они бы могли сотрудничать. Эта формула — конкретный путь имплементации Минских соглашений. Их суть: Донбасс превращается в аналог Приднестровья, то есть остается формальной частью Украины, но фактически независимой и имеющей границу с Украиной. При этом граница с Украиной тоже открыта, поэтому люди могут передвигаться туда-сюда.

Политика искусственной гуманитарной катастрофы, проводимая Украиной в отношении Донбасса, исчезает. Если бы у немцев была возможность, то они давно бы добились имплементации этой формулы. Но немцы знают, что киевский режим не является самостоятельным, а зависит от США.

США же решили, что Минские соглашения выполнять не надо. Но вот в переговорах Байдена и Меркель вопрос о выполнении Минских договоренностей стоял.

Я думаю, Меркель сказала Байдену: давайте заморозим конфликт в Донбассе. Вы что, не понимаете, что Путин в апреле уже был готов войти на Украину, и его бы с цветами приветствовали в Харькове, Одессе, Херсоне, не говоря уже о Мариуполе и Славянске с Краматорском? Не знаю точно, что ответил ей Байден, мы не знаем, но наверняка он мог сказать: давайте обсудим и подумаем над этим.



После этого отдал указание своим службам проработать вопрос разрешения Киеву выполнять Минские соглашения. Сейчас идет эта работа. Не знаю, сколько она займет времени и к какому мнению придет Госдепартамент и ЦРУ — разрешить или запретить, но я считаю, что Зеленский очень хочет реализовать Минские соглашения, так как это его предвыборные обещания, и это резко бы подняло вверх его рейтинг. В результате он реально сможет второй раз победить на выборах и реально прижать олигархов.