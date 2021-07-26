После вступления в силу норм закона о государственном языке о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов часть телеканалов сразу отказалась выполнять эти требования, а другие пришли к такому же решению спустя несколько дней, после падения рейтингов.
«Одни игроки этого (телевизионного. — Ред.) поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании, — и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», — говорится в сообщении.
Как отмечается, телеканалы воспользовались тем, что никаких механизмов наказания за отказ переходить на украинский язык в законодательстве не предусмотрено.
Нацсовет по ТВ заявляет, что причиной провала украинизации украинских телеканалов стало «низкое качество озвучки» изначально русскоязычного контента, переведенного на украинский.
Однако согласно данным исследования американской компании Gallup, проведенного в 2008 году, 83% жителей Украины предпочитают русский язык в общении.
После отделения Крыма и войны в Донбассе исследования украинского сегмента интернета показывали, что более трех четвертей всех запросов в нем делаются на русском языке, что показывает: картина изменилась несущественно.
Все также подавляющее большинство жителей Украины предпочитает русский язык, и это не может не сказываться негативно на рейтингах телеканалов, переходящих на украинский язык.