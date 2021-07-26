Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания признал, что программы на украинском языке отпугнули зрителей, телеканалы стали терять рейтинги, и вернули в эфиры русский язык. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора от 26 июля

После вступления в силу норм закона о государственном языке о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов часть телеканалов сразу отказалась выполнять эти требования, а другие пришли к такому же решению спустя несколько дней, после падения рейтингов.

«Одни игроки этого (телевизионного. — Ред.) поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентном соревновании, — и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», — говорится в сообщении.

Вырванный язык. Хроники этноцида © CC0, Pixabay

Нацсовет по ТВ заявляет, что причиной провала украинизации украинских телеканалов стало «низкое качество озвучки» изначально русскоязычного контента, переведенного на украинский.

Однако согласно данным исследования американской компании Gallup, проведенного в 2008 году, 83% жителей Украины предпочитают русский язык в общении.

После отделения Крыма и войны в Донбассе исследования украинского сегмента интернета показывали, что более трех четвертей всех запросов в нем делаются на русском языке, что показывает: картина изменилась несущественно.

Все также подавляющее большинство жителей Украины предпочитает русский язык, и это не может не сказываться негативно на рейтингах телеканалов, переходящих на украинский язык.