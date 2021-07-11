Современная Украина стала колыбелью фашизма в Европе, написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива на своей странице в Telegram 11 июля

«Глава СНБО Данилов назвал Зеленского первым президентом национал-патриотом! Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!», — заявил Кива.

Напомним, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского был принят дискриминационный закон о коренных народах, согласно которому русские таковыми не являются.

Украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уже заявлял, что в случае захвата Крыма Киевом русские будут депортированы с полуострова.

В 2020 году в Верховную Раду Украины был внесен законопроект №4327, которым предполагается перемещение русских в концентрационные лагеря в случае ввода военного положения.