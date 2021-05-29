Первый российско-американский саммит на уровне глав государств за время президентства Байдена состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, цель встречи — стабилизация отношений США и России.
Эксперт отметил, что ситуация на Украине и в Донбассе — это одна из глобальных тем международной повестки между США и РФ, тем более что недавно Украина обозначила очередную «победу» на тему «русские войска отступили от границы».
«Точно можно сказать, что процесс отсечения Донбасса от Украины набирает обороты. Люди Донбасса остаются в окопах. Конечно, многие донбассовцы уже получили российские паспорта, но всех волнует вопрос: «А что же дальше?»», — констатировал Копатько.
Вопрос видения будущего региона остаётся одним из самых острых и одним из самых неопределённых, но абсолютно точно, что мировое сообщество будет выступать против интеграции Донбасса в Россию, заключил собеседник издания.
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