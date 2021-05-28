Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило 28 мая был вызван в Министерство иностранных дел России для вручения ноты протеста. Об этом сообщается на сайте ведомства

«Подвиг нациста»: на Украине сожгли и растоптали бумажный Кремль © Telegram-канал Klymenko Time

«У здания посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В МИД призвали Киев не допускать подобных акций впредь и принять меры для обеспечения безопасной работы посольства.

Ранее представители ультраправых экстремистских группировок Украины под антироссийские лозунги сожгли и растоптали у посольства России в Киеве вырезанный из бумаги Кремль. Также собравшиеся мужчины распивали спиртное и закусывали голубцами.