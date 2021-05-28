Молдавские прокуроры направили украинским коллегам просьбу об оказании международной правовой помощи в расследовании похищения экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, передает NewsMaker 27 мая

Чаус записал новое видеообращение и пригрозил компроматом © скриншот видео "112 Украина" запросили информацию о Чаусе, 12 гражданах Украины и двух сотрудниках украинского посольства в Молдавии. Речь идет о группе «черных кепок», которые, как считают в республике, причастны к похищению экс-судьи.

Молдавские прокуроры прикрепили к запросу копии паспортов и попросили украинских коллег сообщить, совпадают ли номера паспортов с фотографиями владельцев. Также прокуроры запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдавией.

При этом прокуроры несколько раз подчеркнули, что речь идет о деле, не связанном с политическим преследованием. Они попросили срочно рассмотреть их запрос, пока не уничтожены следы преступления, и в случае установления местонахождения Чауса признать его потерпевшим и допросить по делу о похищении.

Дело о похищении экс-судьи открыли еще в начале апреля. Теперь молдавские прокуроры хотят официально узнать, расследует ли Украина обстоятельства похищения Чауса.

В мае Чаус выложил в сеть два видеообращения, в первом из которых заявил, что его никто не похищал, а во втором предупредил о готовности передать своим друзьям материалы о его похищении в 2016 году.