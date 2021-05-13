Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что бывший президент Петр Порошенко планирует обратиться в суд из-за ревности, которая у него якобы появилась к конфетам «Гордон в шоколаде», а не из-за высказываний о сдаче Мариуполя. Об этом он заявил в своем видеоблоге в YouTube 12 мая вечером

«И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только г*вно в шоколаде, вот он и возмутился: как это так?.. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться — так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!» — заявил Гордон.

«Две извилины»: Гордон ответил, как относится к артистам, выступающим в РФ © Facebook/Дмитрий Гордон Илья Новиков.

Ранее в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Гордон утвердительно заявил, что Порошенко якобы вступил в преступный сговор с президентом РФ Владимиром Путиным и приказал украинской армии сдать Мариуполь.

Адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань накануне заявили, что готовится иск против Гордона за клевету.

Защита Порошенко отметила, что им известно отрицательное мнение Гордона относительно политики Порошенко, однако как журналист, по их мнению, он не должен выдавать свое мнение за факты.

В 2014 году подразделения Национальной гвардии Украины отступили из Мариуполя, где накануне, в День Победы, устроили расстрел местных милиционеров и мирных граждан. Война в Донбассе продолжается уже семь лет.