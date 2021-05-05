Более половины украинцев поддерживают идею проведения личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями ЛНР и ДНР для восстановления мира

Об этом по итогам проводившегося в конце апреля — начале мая опроса сообщила компания «Роботизированные телесистемы» на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина». Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На вопрос «По вашему мнению, должен ли президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и восстановления мира в Украине провести личную встречу с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик» 29,2% украинцев ответили «Безусловно, да», а 23,7% — «Скорее, да». Таким образом, эту идею поддержали 52,9% опрошенных.

Против выступили 25,9% опрошенных.

Ещё 21,2% затруднились с ответом.