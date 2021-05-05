Инициатором запрета был Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию

«Когда сельские старосты получают зарплату у оккупантов….. Национальный совет по ТВ запретил показ фильма "Они сражались за родину", как не отвечающий стандартам исторической правды», — сообщил 5 мая Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на канал «Гавриловщина». «Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин

«Они сражались за Родину» — советский фильм Сергея Бондарчука по одноимённому роману Михаила Шолохова.

Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1976 году. Съёмки фильма проходили с мая по октябрь 1974 года в Волгоградской области.

Действие фильма происходит в июле 1942 года во время отступления Красной Армии к Сталинграду. В главных ролях в фильме снимались в том числе и участники Великой Отечественной Войны: Юрий Никулин, Сергей Бондарчук, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский и другие.