Канцлер Германии Ангела Меркель 20 апреля ответила депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко на вопрос, считает ли она президента РФ Владимира Путина убийцей. Их диалог состоялся в ходе онлайн-выступления лидера ФРГ на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 20 апреля, пишет УНИАН

Убийца и украинофоб: Гончаренко снова нагрубил Толстому © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей. После этого глава российского государства пожелал своему американскому коллеге здоровья и предложил тому провести встречу в прямом эфире. Соединенные Штаты тогда сослались на занятость своего президента и изъявили желание провести переговоры позднее.

Слова Байдена о Путине вызвали воодушевление у ряда украинских политиков, в том числе экс-президента Петра Порошенко, чью партию в Раде представляет Гончаренко, который также входит в состав украинской делегации в ПАСЕ.

Последний решил задать аналогичный вопрос Меркель. Та в ответ заявила, что критикует российского президента, однако убийцей его прямо называть не стала.

«Что касается Владимира Путина, я скажу это своими словами. Когда речь идет о критике в его адрес, то я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что я считаю неприемлемым в плане прав человека в России», — сказала канцлер.

Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.

По мнению политолога Николая Злобина, Вашингтон стремится своей политикой «деглобализовать» РФ, сузить ее экономические и политические возможности в мире и превратить по возможности в страну-изгоя.