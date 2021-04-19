Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью LB.ua 19 апреля дал жесткие характеристики нескольким украинским политикам

Глава Минфина Украины сравнил министра здравоохранения с персонажем «12 стульев» © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України Михаила Саакашвили Марченко окрестил «гастролером и шулером».

«Есть много разных горячих голов, которые говорят, мол, справились, как-то пронесло, может, и еще раз пронесет (речь о крупных внешних заимствованиях. — Ред.). Это очень непрофессионально и опасно. Я так говорить не могу. Но помощников в процессе мало или даже практически нет. Зато желающих, скажем так, найти в этой истории проблему в лице меня лично все больше и больше. В частности, разные гастролеры», — прокомментировал министр выступление Саакашвили в телепередаче Савика Шустера.

Также Марченко назвал Саакашвили «шулером с большой дороги», «приезжим гастарбайтером» и «фейковой историей».

Говоря об экс-главе таможни Максиме Нефедове, Марченко заявил, что это человек, который не понимал, что делает. Министра здравоохранения Максима Степанова он сравнил с персонажем «Двенадцати стульев».

В начале апреля Саакашвили в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил, что министр финансов причастен к коррупционным схемам на таможне и в налоговой. По словам политика, от Марченко «никогда никто не слышал» ни умной вещи, ни положительной идеи, а «все начинания он блокирует». Нефедов в недавнем интервью LIGA.net говорил, что Сергей Марченко «демонстративно зачистил» всех, кого он привел на таможню, «и даже восстанавливал» на должностях тех, кого он освобождал за коррупцию.