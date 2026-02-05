4 февраля 2026 года, вечерний эфир - 05.02.2026 Украина.ру
4 февраля 2026 года, вечерний эфир
4 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.02.2026
2026-02-05T12:16
2026-02-05T12:16
новороссия
херсон
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Андрей Беднарский - участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд".* "Тема дня Новороссии". Будущее Новороссии при разных сценариях переговоров в Абу-Даби. Гость: Валентин Филиппов - российский журналист и публицист.* "День в истории". Установление советской власти в Херсоне 4 февраля 1920 год. Гость: Владислав Богдановский – историк-краевед, студент Херсонского Государственного Педагогического Университета.
новороссия, херсон, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Херсон, Новороссия сегодня

4 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:16 05.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Андрей Беднарский - участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд".
* "Тема дня Новороссии". Будущее Новороссии при разных сценариях переговоров в Абу-Даби. Гость: Валентин Филиппов - российский журналист и публицист.
* "День в истории". Установление советской власти в Херсоне 4 февраля 1920 год. Гость: Владислав Богдановский – историк-краевед, студент Херсонского Государственного Педагогического Университета.
Лента новостейМолния