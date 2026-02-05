https://ukraina.ru/20260205/4-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075257171.html

4 февраля 2026 года, вечерний эфир

2026-02-05T12:16

новороссия

херсон

новороссия сегодня

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075256822_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_725a33a52995a4db2646da41c0a77e51.jpg

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Андрей Беднарский - участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд".* "Тема дня Новороссии". Будущее Новороссии при разных сценариях переговоров в Абу-Даби. Гость: Валентин Филиппов - российский журналист и публицист.* "День в истории". Установление советской власти в Херсоне 4 февраля 1920 год. Гость: Владислав Богдановский – историк-краевед, студент Херсонского Государственного Педагогического Университета.

