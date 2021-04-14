Проблема США состоит не в том, возглавляет ли страну Джо Байден или Дональд Трамп, а в том, что ее экономическая система неадкеватна современным реалиям. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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«За счет того, что доллар до сих пор является мировой валютой, они могли позволить себе вливать с собственную экономику значительно большее количество долларовой массы, чем это было обеспечено товарами, так как эта масса утилизировалась за пределами США», — уточнил Ищенко.

После развала СССР здравые голоса в Америке говорили, что необходимо эту практику прекратить, вернувшись к нормальной экономике, но этого не произошло, поскольку очень многие на этой схеме очень хорошо зарабатывали, подчеркнул политолог.

Многие эксперты говорили, что США могут печатать доллары в неограниченном количестве, но было понятно, что даже если Вашингтон сможет обеспечить свою валюту всем национальным богатством планеты, то когда все мировые рынки будут освоены, вся мировая система столкнется с кризисом, что и произошло в начале нулевых годов, добавил он.

Ни один американский президент не сможет сломать сопротивление биржевой финансовой индустрии, которая хочет бесконечно зарабатывать за счет бесконечных вливаний в биржевые спекуляции необеспеченных долларов, заключил собеседник издания.