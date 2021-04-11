С началом обострения на востоке Украины президент Украины Владимир Зеленский пытался пообщаться по этому поводу с Владимиром Путиным, но в Кремле заявили, что говорить не о чем, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода»

«После 26 марта, когда погибли сразу четыре военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, в том числе с Путиным. Насколько я знаю, хотя это уровень выше моего, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель… Путин отказал», — заявил Арестович.

Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины

В МИД РФ отмечали, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.

Песков ранее подтвердил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.

Он также напомнил, что Россия не является стороной конфликта и, соответственно, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.