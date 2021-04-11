«После 26 марта, когда погибли сразу четыре военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, в том числе с Путиным. Насколько я знаю, хотя это уровень выше моего, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель… Путин отказал», — заявил Арестович.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ отмечали, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.
Песков ранее подтвердил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.
Он также напомнил, что Россия не является стороной конфликта и, соответственно, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.