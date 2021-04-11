Павел Кожевников: В США нет правдивой информации ни о России, ни об Украине
Павел Кожевников: В США нет правдивой информации ни о России, ни об Украине
© Facebook, Pavel Kozhevnikov
«К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов. Подавляющее большинство винит во всех грехах Россию, заявляя, что «Украина наконец-то обрела независимость, что там все лучше, чем в России». Но после моего вопроса, а почему же уехали, разговор прекращается», — констатировал эксперт.

Американцы же считают, что существует реальная угроза украинской независимости, и, по их мнению, Россия — агрессор и хочет повторить то, что она сделала в Крыму, Грузии, Молдавии, отметил Кожевников.

Публицист добавил, что в США, нет правдивой информации ни о России, ни об Украине.

Если раньше Россия остерегалась реакции Запада, то сейчас президент США Джо Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Россия перестала их уважать и страшиться, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 