«К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов. Подавляющее большинство винит во всех грехах Россию, заявляя, что «Украина наконец-то обрела независимость, что там все лучше, чем в России». Но после моего вопроса, а почему же уехали, разговор прекращается», — констатировал эксперт.
Американцы же считают, что существует реальная угроза украинской независимости, и, по их мнению, Россия — агрессор и хочет повторить то, что она сделала в Крыму, Грузии, Молдавии, отметил Кожевников.
Публицист добавил, что в США, нет правдивой информации ни о России, ни об Украине.
Если раньше Россия остерегалась реакции Запада, то сейчас президент США Джо Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Россия перестала их уважать и страшиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.