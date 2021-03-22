Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Павлом Кожевниковым выяснила, насколько важны нюансы при наличии сильной и независимой экономики, такой, какая есть, например, у Китая

— Павел, как Вы считаете, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации? Возможно ли это в ближайшие годы или отношения США и РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?

— Я — оптимист. Поверьте, Анна, никто ни у нас, ни у вас не хочет сгореть в ядерном огне. Думаю, при правильной внешней политике, сильной экономике и мощном военном потенциале Россия заставит себя уважать «партнеров». Пример — Китай. Западный мир многие годы закрывал глаза на то, что эта страна — коммунистическая. В разговорах и дебатах с американскими коллегами, когда я напоминал им об этом, они меня уверяли, что Китай давно уже прочно стоит на капиталистических рельсах. Мои аргументы, что официально в КНР «социализм с китайской спецификой», что КПК приняла некоторые аспекты капитализма, но контролирует все стратегически важные направления и строго ограничивает право на свободу высказываний, собраний и убеждений, что китайское общество по-прежнему жестко контролируется партией, их не убеждали. Павел Кожевников: Украина для США - выигрышный плацдарм для военных действий © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Почему Запад закрывал на это глаза? Потому, что это было выгодно для большого бизнеса. Но пришел к власти Трамп и сказал правду: Китай нам не друг, он ворует ноу-хау технологий, он вытесняет нас отовсюду. И сразу же наши «самые свободные в мире СМИ» вспомнили, что Китай — это коммунистическая страна! Не успел Дональд навести порядок в этом деле, пришел старче Джо, избранный не только либеральными чистоплюями, но и мощным прокитайским лобби, и поутихли как-то все СМИ, не обзывают уже Китай коммунистическим, а обзывают по-всячески Россию и Путина. Как видите, сильная, независимая экономика — надежная защита любого государства. А слабых, как известно, всегда били и будут бить…



— Павел, США, как мы видим, постоянно в последнее время подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооруженному столкновению. Как Вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто в большей степени не заинтересован в нем — Украина или Россия? Почему?

— Анна, здесь у российских и американских наблюдателей разные точки зрения. Американцы считают, что существует реальная угроза украинской независимости. По их мнению, Россия — агрессор и хочет повторить то, что она сделала в Крыму, Грузии, Молдавии. Я не думаю, что они сейчас подталкивают украинцев к войне с Россией. Это было бы безумием. На мой взгляд, усилившаяся в России риторика о слабости путинской политики на Донбассе, усталость и раздраженность людей в зоне огня, укрепление украинской армии заставляют российское руководство решить эту проблему побыстрее. Россия более заинтересована в скорейшем начале войны на Донбассе. Нужен только повод со стороны Киева, и «операция к принуждению» пройдет молниеносно. Это понимают украинцы и их «советники», вот и стягивают войска. Владимир Видеманн: Зеленский — это Кашпировский нового времени © из личного архива Владимира Видеманна

Если раньше Россия остерегалась реакции Запада, то сейчас Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Россия перестала их уважать и страшиться.



— Павел, очевидно, что любой российско-украинский конфликт в перспективе ведет Украину к саморазрушению. Почему при очевидности такого сценария Украина продолжает вести себя агрессивно, создавая все новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?

— Если для Вас, Анна, сценарий «саморазрушения Украины» очевиден, то для руководства этой страны и ее западных союзников — отнюдь нет. Украинская армия уже не та, что была несколько лет назад. Да и недавние события в Карабахе подталкивают президента Зеленского повторить этот сценарий. Здесь для него как бы два лагеря: отколовшиеся самопровозглашенные республики с Россией и Украина — со всем Западным миром. В том, что в случае конфликта и Европа, и США поддержат любые действия украинских хлопцев, сомневаться не приходится. Зеленскому сейчас нужно время, чтобы подготовиться к «блицкригу на восточном фронте».



— Что в поведении Зеленского — неопытность или зависимость от США?

— Думаю, что там пятьдесят на пятьдесят. Пока Зеленский будет разыгрывать жертву российской агрессивной политики, ему удастся и долг списать, и получить новые авансы.



— Зеленский пришел в политику как голубь мира, но очень быстро эволюционировал в коршуна, поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Если откинуть жесткий контроль со стороны США, была ли у Зеленского альтернатива создать иной внешнеполитический фон? Марат Баширов о том, что разрушит монополию США в Украине и мире © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Почему так Зеленский боится националистов и радикалов — этот вопрос не ко мне, а к господину Корнилову — блестящему эксперту по Украине. Я могу только догадываться, а он, думаю, знает все лучше любого ученого или мидовского работника. Была ли у Зеленского альтернатива создать иной внешнеполитический фон? А какой фон вы ожидали от него? Он делает то, что ему кажется правильным. И не одному ему, вон сколько ваших артистов, журналистов, общественных деятелей открыто поддерживает его. Только что послушал выступление Шендеровича на «Эхе Москвы», который и Путина назвал тираном, и Крым не признал российским. Так что вы хотите от пана Зеленского или «экспертов по СССР», которые сейчас у власти на Западе?



— Многие эксперты, хорошо знающие украинскую политическую парадигму изнутри, отмечают самоубийственные тенденции во внешней и внутренней политике страны в годы независимости. Если вы с этим утверждением согласны, почему так происходит? Если не согласны, то объясните, почему Украина деградирует экономически, социально и политически, имея при этом в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал. Есть ли в этой деградации вина России?

— «Самоубийственные тенденции» в те годы были во всех республиках. Кто виноват в развале СССР? Сейчас модно валить все на Горбачева, Ельцина, Россию. Да, они, несомненно, причастны к этому. Но одни ли они? Есть такое древнее выражение: «Великие империи завоевываются не извне, а разваливаются изнутри».

Почему сейчас Украина деградирует? Мне трудно на этот вопрос ответить. К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов. Подавляющее большинство винит во всех грехах Россию, заявляя, что «Украина наконец-то обрела независимость, что там все лучше, чем в России». Но после моего вопроса, а почему же уехали, разговор прекращается. Здесь, в США, нет правдивой информации ни о России, ни об Украине.