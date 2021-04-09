Петр Порошенко также заявил о своем шоке от «попытки отката» действующей власти назад. Под этим он подразумевал отмену судом переименования проспекта Московского в проспект Бандеры. С такими заявлениями он выступил в очередную годовщину принятия законов о декоммунизации Украины.
«Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, <…>, а также знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей… Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти от проспекта Бандеры к проспекту Московскому», — заявил Порошенко.
Он также отметил, что на данный момент переименовано почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тысячи коммунистических памятников.
Законы о декоммунизации Верховная Рада утвердила 9 апреля 2015 года. В мае их подписал действующий тогда президент Петр Порошенко.
В феврале Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании в столице Украины улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, так как признал эти действия противоправными.
Решение приняли в связи с иском организации «Общественный контроль и порядок». Также суд оштрафовал Киевский горсовет на 9205 гривен за то, что он не предоставил данные для судебной экспертизы. Киевская мэрия заявила, что будет продолжать «борьбу» за проспект Бандеры.