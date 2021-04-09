Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о декоммунизации как о вопросе национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба пятого украинского президента 9 апреля

Петр Порошенко также заявил о своем шоке от «попытки отката» действующей власти назад. Под этим он подразумевал отмену судом переименования проспекта Московского в проспект Бандеры. С такими заявлениями он выступил в очередную годовщину принятия законов о декоммунизации Украины.

«Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, <…>, а также знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей… Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти от проспекта Бандеры к проспекту Московскому», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что на данный момент переименовано почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тысячи коммунистических памятников.

«Дюна» по-украински. Как на Украине бушует пламенная декоммунизация © facebook.com/pressjfo.news Петр Порошенко.

В феврале Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании в столице Украины улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, так как признал эти действия противоправными.

Решение приняли в связи с иском организации «Общественный контроль и порядок». Также суд оштрафовал Киевский горсовет на 9205 гривен за то, что он не предоставил данные для судебной экспертизы. Киевская мэрия заявила, что будет продолжать «борьбу» за проспект Бандеры.