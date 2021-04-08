Взрывная комбинированная травма и осколочные ранения стали причиной гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка, сообщила официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел. Ее слова приводит РИА Новости 8 апреля

Ранее киевский режим назвал «фейком» информацию о гибели ребенка и ранении женщины в подконтрольном Донецку поселке Александровское и направил соответствующую ноту миссии ОБСЕ.

«Коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений», — приводит агентство слова Троссел.

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Представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.

Напомним, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе.

По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР.

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.