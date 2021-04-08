Ранее киевский режим назвал «фейком» информацию о гибели ребенка и ранении женщины в подконтрольном Донецку поселке Александровское и направил соответствующую ноту миссии ОБСЕ.
«Коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений», — приводит агентство слова Троссел.
Данное заявление она сделала по итогам посещения Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине места гибели ребенка.
Представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.
Напомним, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе.
По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР.
В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.