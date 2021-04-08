Ранее киевский режим назвал «фейком» информацию о гибели ребенка и ранении женщины в подконтрольном Донецку поселке Александровское и направил соответствующую ноту миссии ОБСЕ.

«Коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений», — приводит агентство слова Троссел.

За бойкотом Минску стоит опасный для Донбасса план Зеленского
За бойкотом Минску стоит опасный для Донбасса план Зеленского
Данное заявление она сделала по итогам посещения Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине места гибели ребенка.

Представители ООН пообщались с родственниками погибшего мальчика и совместно с представителями самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня осмотрели место происшествия.

Напомним, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что российские следователи завели ряд новых уголовных дел против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе.

По данным следствия, 2 апреля украинские силовики произвели атаку с использованием тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровском в ДНР.

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.