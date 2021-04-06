Отмечается, что в телефонном разговоре Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — заявил Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.
Ранее сообщалось, что украинский лидер и Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Зеленский заявил, что в последние недели Украина наблюдает очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня.