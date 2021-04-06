Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом 6 апреля сообщается на сайте Офиса президента Украины

Дружба с главным врагом: НАТО и ЕС запутались в своей ненависти к России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Йенса Столтенберга за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины.

«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

Ранее сообщалось, что украинский лидер и Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Зеленский заявил, что в последние недели Украина наблюдает очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня.